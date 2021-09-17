Китайцы призвали Москву и Пекин погрузить Америку в хаос

Китайцы призвали Москву и Пекин погрузить Америку в хаос
Фото: Cheng Min / Xinhua / www.globallookpress.com
Граждане Поднебесной придумали несколько сценариев отомстить Вашингтону за создание нового воинственного альянса

Жители Поднебесной призвали Москву и Пекин погрузить США в состояние еще большего хаоса, чем то, в котором Америка пребывает сейчас. Так читатели китайской газеты Хуаньцю шибао отреагировали на свежесозданный союз Соединенных Штатов, Великобритании и Австралии против КНР.

Напомним, 16 сентября Вашингтон, Лондон и Канберра объявили о заключении альянс в сфере безопасности под названием AUKUS с целью поддержания "стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе". Согласно соглашению Австралия получила возможность приобрести атомные подлодки.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что новый союз угрожает миру и стабильности в регионе и провоцирует гонку вооружений.

В комментариях воинственные читатели издания жгли напалмом в адрес содружества AUKUS, их собрало ИноСМИ.

"Раз Соединенные Штаты хотят создать проблемы, у Китая и России теперь есть возможность погрузить Америку в еще больший хаос!" – заметил пользователь e7uXJS.

"Бывший лидер бандитов, нынешний лидер и страна-потомок бандитов собрались вместе, чтобы обсудить, как грабить другие государства", – раскрыл цели нового альянса читатель под ником Небесный царь убивает призрачным клинком.

"Если они стремятся к смерти, почему бы нам не помочь им? Можем хоть сейчас ракеты отправить", – предложил Кэкэсили 18.

"Где бы ни находилась болевая точка Соединенных Штатов, мы нанесем по ней самый сильный удар! У капиталистического зверя в глазах только деньги, он не обеспокоен проблемами человечества!" – сила Сила пшеницы.

"Нужно просто атаковать их! Заставить эту низкосортную страну вернуться обратно в каменный век!" – резюмировал 1v4OEFHI.

Отметим, что создание AUKUS стало неожиданностью для многих стран, в частности и для Франции. Париж, который устами президента Эммануэля Макрона последние годы критиковал НАТО и призывал к формированию отдельной армии ЕС, вдруг почувствовал себя брошенным заокеанским гегемоном. Более того, французы получили оплеуху со стороныАвстралии, которая разорвала контракт с Пятой Республикой о поставках 12 субмарин.

Источник: Хуаньцю шибао ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
Гость 205110
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Америку люди в сандалиях уже опустили , с автоматами семидесятых годов. Зачем еще русские и китайцы, зачем девочек до слёз совсем уж доводить
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