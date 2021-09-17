Страна живет в таком режиме с 2014 года, указал политик

Российская сторона не испытывает опасений из-за возможных санкций, которые связаны с запуском трубопровода "Северный поток – 2". Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По словам госслужащего, у Москвы отсутствуют опасения на этот счет – страна живет в подобном режиме уже семь лет. Т

Таким образом зампред Совбеза ответил на вопрос журналиста DW о том, опасается ли он очередных ограничений в случае воспрепятствования РФ газовому транзиту через украинскую территорию.

Медведев выразил сожаления по поводу того, что сам "дух отношений" претерпел ряд ощутимых изменений. Однако Российская Федерация продолжила развитие, нарастив ряд своих возможностей. Поэтому очередные контрмеры страна сможет пережить.

В настоящее время, считает чиновник, европейские и американские политические элиты исполняют "ритуальный танец" – ЕС преследует свои интересы, пока Штаты пытаются признать факт того, что проект состоялся.

Вся история, связанная с "Северным потоком – 2", в значительной степени содержит отстаивание Соединенными Штатами своих коммерческих интересов, которое проводилось на основе недобросовестной конкуренции на европейском рынке – Медведев полагает, что такую позицию заняла администрация Трампа.

Команда Байдена, продолжил чиновник, понимает ситацию лучше своих предшественников – Белый дом нашел с ФРГ компромисс по этому вопросу. Несмотря на массовые оговорки вокруг санкций, проект уже скорее оценивается Западом как состоявшийся и не страдает от попыток срыва.

Если Берлин, указал Медведев, зависим от российских энергоресурсов, то Москва же испытывает зависимость от цен, формируемых на рынке, так как заинтересована в приобретении поставляемых объемов со стороны Германии.

"Поэтому это взаимовыгодный процесс", – указал российский госслужащий.