В Незалежной не ожидают начала работы балтийского трубопровода в ближайшие восемь месяцев

Представителям киевского режима не нужно пугать европейцев накануне наступления зимнего сезона возможной остановкой газотранспортной системы Незалежной, транспортирующей российский газ потребителям Старого Света, поскольку до запуска "Северного потока-2" еще далеко. Об этом заявила советник министра энергетики страны Лана Зеркаль.

По ее словам, процесс сертификации нового балтийского газопровода будет длиться до четырех месяцев, затем решение немецкого регулятора должна утвердить Еврокомиссия. А на это уйдет еще два-четыре месяца.

"Спекулировать на том, что может быть уже сейчас прекращен транзит российского газа через Украину, не стоит, потому что мы все время напрягаем наших партнеров тем, что говорим, что обязательно будет какой-то кризис", – цитирует "Прайм" пани Зеркаль.

В настоящее время, отметила она, украинские власти договариваются со своими партнерами из США и Европы о том, что можно предпринять, чтобы не допустить кризисных ситуаций.

Ранее на этой неделе глава Минэнерго Украины Герман Галущенко предупредил европейцев, что Киев может сам остановить транзит российского газа, если при запуске "Северного потока-2" поставки "Газпрома" по ГТСУ окажутся слишком низкими.

В пятницу, 17 сентября, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил об отставании Европы по темпам закачки голубого топлива в свои хранилища. По его данным, до наступления зимы его уже невозможно наверстать.

