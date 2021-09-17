Россияне привыкли к припадкам незалежных

Антироссийские действия украинских властей уже давно никого не удивляют. Представители киевского режима используют любой способ для того, чтобы задеть нашу страну и выразить свое "недовольство" происходящим в России. На этот раз мы "не угодили" украинцам тем, что проводим выборы на территории нашего региона – в Крыму. Впрочем, сами крымчане спокойно реагируют на подобного рода выкрутасы.



Так, сегодня, 17 сентября, стало известно, что борцы за безопасность украинского государства решили ввести санкционные ограничения в отношении организаторов выборного процесса в Крыму. СНБО также заявил, что накажет "виновных" за проведение выборов в Донбассе, хотя там и вовсе никто не организовывал голосование. Впрочем, такие мелочи никогда не смущали незалежных.

Руководитель крымского избиркома Михаил Малышев отметил, что на полуострове подобного рода ограничения никого не пугают. Высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что на такие истерики следует реагировать сдержанно.

"Нужно очень спокойно и без каких-либо дополнительных эмоций относиться к этой истерии", – отрезал Малышев.

Видный политический деятель отметил, что его крымские земляки давно выработали иммунитет к украинским выкрутасам. Поэтому пугалки в виде санкционной дубины здесь давно никого не удивляют.

К слову, недавно литовский депутат предложил наказывать европейцев за наблюдение за выборами в Крымской республике.