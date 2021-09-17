"Символическая доставка": государственный флаг Украины отправят на Луну

"Символическая доставка": государственный флаг Украины отправят на Луну
Фото: pixabay.com
Госсимволику разработали на "безотходном производстве"

Государственный фраг Украины доставят на Луну в рамках космической миссии вместе с британскими коллегами из компании Spacebit. В программе также участвуют и остальные государства.

По информации "Укроборонпрома", на Луну будет отправлено оборудование, которое задействуют для проведения необходимого научного исследования. В его разработке принимала также участие и украинская сторона.

Основатель и исполнительный директор Spacebit Павел Танасюк также сообщил, что транспортировка государственной атрибутики станет "символической доставкой". Известно, что госсимвол Украины изготовлен из титана – он напечатан на 3D-принтере с использованием "специальной технологии зеленого, или безотходного производства".

"Большая честь представлять команду, усилиями которой украинский флаг впервые в истории окажется на Луне и будет осуществлена первая миссия Украины. В то же время важна синергия с госсектором. Высоко ценим сотрудничество с Укроборонпромом, и открыты к новому партнерству, чтобы восстановить имидж страны как ведущей державы на мировой арене в космической сфере", – заявил исполнительный директор.

На официальном сайте Spacebit говорится о том, что организация является частной компаний из Великобритании, занимающейся разработкой технологий по производству робототехники, необходимой для лунных и планетарных миссий. Компания базируется в Лондоне и финансируется частными инвесторами.

Источник: Укроборонпром ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
новости партнеров

Россиянам выделили дополнительные выходные в 2022 году

В стране согласовали производственный календарь

Путин постановил выплатить некоторым пенсионерам по 50 тысяч рублей

Президент отметил, что деньги люди должны получить "без волокиты"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей