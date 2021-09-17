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Вездесущим журналистам удалось выяснить о планах российского лидера Владимира Путина провести встречу с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. В прессе пишут, что саммит двух президентов состоится уже в этом месяце.
Такой любопытной информацией удалось разжиться корреспондентам Reuters. Журналисты указывают, что секретными сведениями с ними поделились источники среди турецких чиновников.
Словоохотливые турки сообщили, что первые лица двух государств встретятся в Сочи. Главной темой переговоров станет ситуация в Сирийской Арабской Республике. Напомним, недавно турецкая сторона заявила о гибели двоих своих военнослужащих.
К слову, буквально на днях в России побывал глава Сирии Башар Асад. Любопытно, что российско-сирийский саммит проводился в режиме строжайшей секретности – президент САР прибыл в Москву без предварительных объявлений.
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