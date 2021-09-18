Курс рубля
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
- Рублю предсказали девальвацию
- Россияне бросились скупать доллары из-за страха - эксперт
Глава Белоруссии
Александр Лукашенко назвал два города в зарубежных странах, которые, по его
словам, являются белорусскими. Это столица Литвы Вильнюс и город Белосток на
северо-востоке Польши.
При этом Батька особо подчеркнул, что республике "хватает своего" и белорусы никогда не были жадными до чужого. А потому и не напоминают, что и польский Белосток, и Вильнюс – на самом деле белорусские города. Главным вектором политики его страны, по словам Лукашенко, является стремление к миру и дружеским отношениям с соседями.
Камень в огород Литвы на праздновании Дня народного единства Батька, вероятно, запустил на фоне накалившейся между двумя странами обстановки. Скандал разразился из-за ситуации с мигрантами, которые стремятся в ЕС, проникая на литовскую территорию через Белоруссию. Так, на днях Вильнюс назвал Минск главной угрозой Европейскому союзу и призвал ввести санкции.
В стране согласовали производственный календарь
Президент отметил, что деньги люди должны получить "без волокиты"