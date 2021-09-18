Лукашенко назвал столицу Литвы белорусским городом

Лукашенко назвал столицу Литвы белорусским городом
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Земли вокруг тоже должны принадлежать республике, намекнул Батька

Глава Белоруссии Александр Лукашенко назвал два города в зарубежных странах, которые, по его словам, являются белорусскими. Это столица Литвы Вильнюс и город Белосток на северо-востоке Польши.

При этом Батька особо подчеркнул, что республике "хватает своего" и белорусы никогда не были жадными до чужого. А потому и не напоминают, что и польский Белосток, и Вильнюс – на самом деле белорусские города. Главным вектором политики его страны, по словам Лукашенко, является стремление к миру и дружеским отношениям с соседями.

Камень в огород Литвы на праздновании Дня народного единства Батька, вероятно, запустил на фоне накалившейся между двумя странами обстановки. Скандал разразился из-за ситуации с мигрантами, которые стремятся в ЕС, проникая на литовскую территорию через Белоруссию. Так, на днях Вильнюс назвал Минск главной угрозой Европейскому союзу и призвал ввести санкции.

Источник: Телеграм-канал Пул первого ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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