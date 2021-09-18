В России соседям предрекли незавидное будущее

Сенатор Сергей Цеков прокомментировал недавние слова советника главы офиса украинского лидера. Напомним, Алексей Арестович заявил, что неплохо было бы переименовать его родную страну в "Соединенные земли Украины".



Цеков считает, что шансы на переименование Незалежной есть. Это может произойти в том случае, если она распадется на автономные земли. Причем подобное будущее неизбежно, если политика украинских властей не изменится.

"Может произойти так, что Украина будет называться Украинская Федеративная Республика. Если они согласятся с тем, что по таким факторам, как национальный состав, история (…) Украину надо делать федеративным государством, а не унитарным", – отметил сенатор в разговоре с "Газетой.ру".

Цеков добавил, что шутку Арестовича можно расценить как намек на федерализацию Украины. И эту идею можно было бы воплотить в жизнь, будь у правящей верхушки страны хоть немного здравого смысла. Однако текущее положение вещей говорит об обратном.

Ранее фантазии Арестовича высмеяла официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она предложила переименовать Незалежную в "Укрусь".