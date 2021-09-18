Онлайн-голосование адаптировали для слабовидящих и незрячих москвичей

Онлайн-голосование адаптировали для слабовидящих и незрячих москвичей
Фото: mos.ru
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О своем опыте рассказал тестировщик системы

Принять участие в выборах могут и люди со слабым зрением. Для них на участках подготовили специальные трафареты и материалы с использованием шрифта Брайля, а также адаптировали систему дистанционного голосования. О работе системы рассказал тестировщик интерфейса Алексей Любимов.

По его словам, раньше слабовидящие могли проголосовать лишь с помощью третьих лиц – друзей, родственников или сотрудников избирательных участков. "Фактически это было нарушение процедуры, – объясняет Любимов. Теперь я могу проголосовать без привлечения третьих лиц".

Всего к выборам в Госдуму в столице подготовили более 230 участков с материалами для слабовидящих.

Онлайн проголосовали президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник
Анна СОРОКИНА
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