На Украине придумали способ победить "Газпром"

На Украине придумали способ победить "Газпром"
Фото: Jens Büttner/ZB/www.globallookpress.com
Немцев снова обвинили в наплевательском отношении к нуждам Киева

Замминистра энергетики Елена Зеркаль предупредила, что Украина рискует остаться без транзита голубого топлива и будет вынуждена закупать газ у европейцев. Однако, считает она, выход есть.

Чтобы избежать плачевных последствий, властям в первую очередь надо подумать о том, чтобы защитить потребителей на случай остановки транзита газа через Незалежную. Чтобы это осуществить, необходимо запасти топливо в хранилищах. Также, заявила Зеркаль, Украина тоже должна получить доступ к защитному механизму, которым пользуется ряд стран – Германия, например, и войти в так называемую группу риска. Чиновница не упустила возможности бросить камень в огород немцев и отметила, что Берлину наплевать на угрозу прекращения транзита через Украину.

Зеркаль также указала на необходимость доказать, что "Газпром" якобы злоупотребляет своей монополией в сфере поставок голубого топлива. А для этого понадобится помощь – нужно объединиться с другими странами, резюмировала она.

Ранее глава украинского Минэнерго пригрозил, что Киев сам может остановить транзит нашего газа в Европу. Подробности – в нашем материале.

Источник: Европейская правда ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
Западная Европа
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Такое ощущение ,что все дома сумасшедших прикрыли ,а идиотов выпустили на улицу , ещё ни одного порядочного не слышала , только одни ЗОМБИ
Гость312962
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один момент, РФ - поднимает оборонку свою - что б защищаться, а Вы, т упые овцы- лишь бы нагадить.... обладая уже сейчас уровень вооружений выше уровня НАТО- мы чего то не нападаем, а вам уготована - одна судьба- сгинуть совсем
Гость312962
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могу ошибаться - Вы расходный материал для противостоянию РФ, что б оборонный комплекс янок работал на полную мощность... в страхе перед РФ.... линичего личного- сразу закапывайтесь
Гость312965
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Германия сделала только одну грубую ошибку, когда приняла решение войти в это болото под названием ЕС и отказалась от собственной валюты. Я понимаю что это было сделано под диктатом США и в ущерб национальным интересам, тогда как верный и давний союзник США - Англия успешно слиняла. Не думаю что немцы не понимают что к чему, просто еще терпения и покорности у них достаточно, ну и страха...
Гость312962
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попки мылить и на поклон к США, а они уж посмотрять- насколько вы им нужны...
Гость Вовка Шилов 0505707696
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Гость312959
"и будет вынуждена закупать газ у европейцев" - не понял, а ща они где закупают, у "агрессора" что ли?????
У населения пер.дячий закупают! Но, кизяк со стекломоем, которые хохлоСКОТЫ жрут, в укроДУРКЕ уже заканчивается, вот и результат!
Гость312962
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они ща призадумались, и отнюдь не об народе, а о том - как сберечь свои "шкурки"... хотели независимости- получите... во всей красе
Гость312959
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"и будет вынуждена закупать газ у европейцев" - не понял, а ща они где закупают, у "агрессора" что ли?????
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