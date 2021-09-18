Мэр Парижа высказалась о встрече с Тихановской

Мэр Парижа высказалась о встрече с Тихановской
Светлана Тихановская. Фото: Steffi Loos/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Французский политик отметила, что поддерживает граждан Белоруссии

Мэр Парижа Анн Идальго высказалась о встрече с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской. Своей оценкой французский политик поделилась на личной странице в "Твиттер".

Идальго заявила, что для нее было "большой честью" увидеться и пообщаться с Тихановской.

"Париж всегда занимает сторону тех, кто борется за демократию и права человека", – написала она.

Мэр Парижа добавила, что поддерживает граждан Белоруссии, которые мечтают о смене власти. Анн прикрепила к посту фотографию, на которой она запечатлена сидящей напротив Светланы в окружении еще нескольких людей.

Напомним, в среду, 15 сентября, Тихановская встретилась с главой Министерства иностранных дел Франции Жаном-Ив Ле Дрианом.

Некоторое время назад лидер белорусской оппозиции выступила с обращением к Эммануэлю Макрону. Она призвала президента Франции помочь Белоруссии справиться с кризисом. 

Ситуация в Республике обострилась после президентских выборов, которые состоялись 9 августа прошлого года. Победу одержал Александр Лукашенко, что спровоцировало волну недовольства. По стране прокатилась волна протестов. Многие белорусы требовали, чтобы главой государства стала именно Тихановская. 

Участники акций протеста столкнулись с жесткими репрессиями. Против нескольких лидеров оппозиции возбудили уголовные дела. Светлане пришлось бежать в Литву. 

Ранее эксперт Игорь Тур заявил, что Тихановскую готовят для "эффектного" возвращения в Белоруссию. 

Источник: Твиттер ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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