Мэр Парижа высказалась о встрече с Тихановской

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Мэр Парижа Анн Идальго высказалась о встрече с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской. Своей оценкой французский политик поделилась на личной странице в "Твиттер".
Идальго заявила, что для нее было "большой честью" увидеться и пообщаться с Тихановской.
"Париж всегда занимает сторону тех, кто борется за демократию и права человека", – написала она.
Мэр Парижа добавила, что поддерживает граждан Белоруссии, которые мечтают о смене власти. Анн прикрепила к посту фотографию, на которой она запечатлена сидящей напротив Светланы в окружении еще нескольких людей.
Напомним, в среду, 15 сентября, Тихановская встретилась с главой Министерства иностранных дел Франции Жаном-Ив Ле Дрианом.
Некоторое время назад лидер белорусской оппозиции выступила с обращением к Эммануэлю Макрону. Она призвала президента Франции помочь Белоруссии справиться с кризисом.
Ситуация в Республике обострилась после президентских выборов, которые состоялись 9 августа прошлого года. Победу одержал Александр Лукашенко, что спровоцировало волну недовольства. По стране прокатилась волна протестов. Многие белорусы требовали, чтобы главой государства стала именно Тихановская.
Участники акций протеста столкнулись с жесткими репрессиями. Против нескольких лидеров оппозиции возбудили уголовные дела. Светлане пришлось бежать в Литву.
Ранее эксперт Игорь Тур заявил, что Тихановскую готовят для "эффектного" возвращения в Белоруссию.
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