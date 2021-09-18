Сергей Марков: Ряд экстремистских группировок пытаются сфальсифицировать наблюдение за выборами

Ряд экстремистских группировок пытаются сфальсифицировать наблюдение за выборами. Соответствующее мнение журналистам озвучил политолог Сергей Марков.



Также политолог высказал точку зрения, что призыв партий не выбирать дистанционное электронное голосование на проходящих выборах в не будет иметь явного политического эффекта.

"Мне кажется, что это не будет иметь явного политического эффекта, поскольку люди, которые и электронным образом проголосовали и проголосовали на избирательных участках, они все равно проголосовали одинаково, их голос будет учтен. Мы должны еще доказать и нашему обществу, и оппозиционным политическим силам, что электронная система голосования работает хорошо, что здесь нет никаких нарушений, что здесь действительно голос избирателя, как он подан, так он и учтен", – уверен Марков.

Кроме того, он отметил, что с технологической точки зрения Россия находится на передовых позициях. «Наша страна, мы должны с полной гордостью сказать, сейчас находится на передовых позициях. У нас с точки зрения технологической разработана одна из лучших технологических систем», - дополнил он.



При этом политолог подчеркнул, что не согласен с некоторой подозрительностью к электронной системе голосования.

"Мне кажется, это очень хорошая система, это будущее. Но мы должны признать и за людьми, которые думают по-другому, их право на некоторый скептицизм. Это еще наша задача, которую мы должны выполнить",

– добавил Марков.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября 2021 года. Более 2 млн человек включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве. Проголосовать онлайн можно в любое время до 20:00 19 сентября.