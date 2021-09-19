Страны договорились по AUKUS под носом у французского президента

Во время июньского саммита стран G7 совместный трехсторонний оборонительный договор AUKUS обсуждался в финальной стадии – на уровне высших лиц. Эммануэля Макрона, который также принимал участие во встрече "Большой семерки", даже не поставили в известность. Об этом пишет The Sunday Telegraph.

По данным СМИ, в сделке со стороны Великобритании тогда принимал участие бывший глава МИД Британии Доминик Рааб. Его предупреждали о том, как это скажется на отношениях с Китаем и Францией, но обращать на это внимания он не стал.

После того, как все детали с высокопоставленными представителями стран были согласованы, документы по AUKUS пометили грифом "совершенно секретно".

Напомним, трехстороннее соглашение между странами по обороне привело к расторжению контракта между Австралией и Францией по строительству подлодок. Для парижских властей это стало настоящим ударом.

Эксперты полагают, что инцидент с AUKUS может внести серьезный раскол внутри НАТО и, если ситуация не разгладится, Франция может инициировать выход из Альянса после такого предательства.