Как США, Великобритания и Австралия обманули Макрона: появились подробности

Как США, Великобритания и Австралия обманули Макрона: появились подробности
Фото: White House/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Страны договорились по AUKUS под носом у французского президента

Во время июньского саммита стран G7 совместный трехсторонний оборонительный договор AUKUS обсуждался в финальной стадии – на уровне высших лиц. Эммануэля Макрона, который также принимал участие во встрече "Большой семерки", даже не поставили в известность. Об этом пишет The Sunday Telegraph.

По данным СМИ, в сделке со стороны Великобритании тогда принимал участие бывший глава МИД Британии Доминик Рааб. Его предупреждали о том, как это скажется на отношениях с Китаем и Францией, но обращать на это внимания он не стал. 

После того, как все детали с высокопоставленными представителями стран были согласованы, документы по AUKUS пометили грифом "совершенно секретно". 

Напомним, трехстороннее соглашение между странами по обороне привело к расторжению контракта между Австралией и Францией по строительству подлодок. Для парижских властей это стало настоящим ударом.

Эксперты полагают, что инцидент с AUKUS может внести серьезный раскол внутри НАТО и, если ситуация не разгладится, Франция может инициировать выход из Альянса после такого предательства.

Источник: The Sunday Telegraph ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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Настоящий ОДЕССИТ
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Америка всегда поддерживает то, что ей выгодно в материальном смысле. Моральные устои ее не интересуют. Предавать ближних, это их хобби.
Гость312671
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результат-доверия в политике!,общность политических интересов приводит к раздербаниванию экономики простодушного или дебильного
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