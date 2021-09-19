Свыше 1,7 млн москвичей приняли участие в онлайн-голосовании

Свыше 1,7 млн москвичей приняли участие в онлайн-голосовании
Zamir Usmanov/www.globallookpress.com
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Воспользоваться правом на волеизъявление можно до 20:00

Более 1,7 миллиона жителей Москвы приняли участие в онлайн-голосовании за два дня. Такая информация поступила от Общественного штаба по наблюдению за выборами в российской столице, которые проходят в период с 17 про 19 сентября.

В штабе указали, что записанные на онлайн-голосование граждане могут воспользоваться своим правом на волеизъявление по ссылке elec.mos.ru/landing/.

В реестр дистанционного формата в российской столице включены свыше двух миллионов человек. Проголосовать можно в любое удобное время до восьми часов вечера 19 сентября.

По информации АГН "Москва", общая явка в столице на выборах в нижнюю палату парламента по состоянию на вечер 18 сентября превысила 34%, о чем сообщил представителям СМИ глава московского избиркома Юрий Ермолов. Председатель комиссии указал, что этот показатель учитывает дистанционный формат.

По итогам второго дня голосования общественный штаб практически не зафиксировал нарушений в ходе процедуры в онлайн-формате.

Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

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