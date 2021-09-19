Во Франции призывают "как можно быстрее" признать Крым российским

Во Франции призывают "как можно быстрее" признать Крым российским
Фото: pixabay.com
Политик рассказал, как санкции Запада после присоединения полуострова сказались на России

Бывший руководитель французской делегации в ОБСЕ Мишель Вуазен заявил, что власти страны должны официально признать Крым российским. Об этом он сказал РИА "Новости". 

Сейчас ряд иностранных наблюдателей из некоторых стран, в числе которых и Франция, прибыли с официальным визитом на полуостров, чтобы принять участие в наблюдении за ходом голосования на выборах в Госдуму. Вуазен, комментируя происходящее в Крыму, отметил, что хотел бы, чтобы французские власти признали российский статус региона как можно быстрее. 

Политик заявил, что санкции, принятые Западом после присоединения полуострова к составу России, сыграли только на пользу. 

"Санкции выгодны не Западу. Санкции выгодны России", – отметил он.

Официально признание Крыма до сих пор является трудным вопросом для большинства стран. Украина настаивает, что Россия "аннексировала" территорию, в то время как полуостров отсоединился от состава Незалежной в результате волеизъявления граждан.

В Вашингтоне обещают поддерживать Киев по крымскому вопросу, однако никаких шагов в этом направлении предпринимать пока не собираются. Украинские власти, в свою очередь, созвали саммит "Крымская платформа", на котором обсуждали вопрос возвращения региона. Официально участники сделали несколько устных объявлений о поддержке Украине, а также аннонсировали сбор средств для страны. Неофициально, как сообщил Александр Молохов, ряд государств вступили в сговор против России.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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Настоящий ОДЕССИТ
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Франция только выиграет признанием Крыма....
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