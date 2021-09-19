Союз США, Великобритании и Австралии обернется кошмаром для НАТО - Пушков

Союз США, Великобритании и Австралии обернется кошмаром для НАТО - Пушков
Фото: Florian Gaertner/photothek.de vi/ www.imago-images.de/ www.globallookpress.com
Сенатор полагает, что Альянс превратится в "рудимент от XX века"

Трехстороннее партнерство AUKUS было заключено без предварительного предупреждения Брюсселя – подобные действия в будущем могут обернуться настоящей катастрофой для НАТО. Об этом написал российский сенатор Алексей Пушков в "Твиттере". 

Он полагает, что новый оборонный альянс между США, Великобританией и Австралией может привести к тому, что страны решат действовать самостоятельно на геополитической арене, не учитывая при этом сотрудничество с Евросоюзом и другими членами НАТО. К примеру, они могут объединиться против Китая. По мнению Пушкова, в будущем подобные решения превратят Североатлантический альянс в "в рудимент от XX века". 

"Кошмар для генсека Столтенберга (генсек НАТО – прим. редакции) и натовской бюрократии", – указал он.

Напомним, ранее Австралия заключила партнерство с США и Великобританией в области обороны и безопасности AUKUS, разорвав контракт с Францией по совместному производству подлодок. В Париже подобное решение восприняли крайне эмоционально, потребовав от Вашингтона и Канберры объяснений.

СМИ выяснили, что финальные договоренности по союзу страны приняли на саммите G7, подписав документы на уровне высших чинов практически под носом у французкого президента Эммануэля Макрона. 

Источник: Твиттер ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Настоящий ОДЕССИТ
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Из НАТО надо исключить США и ввести Россию. Самое то!!!
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