На Украине рассказали о плане победы над Кремлем

На Украине рассказали о плане победы над Кремлем
Фото: pixabay.com
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В Минэнерго собираются защитить страну от действий "Газпрома"

Если решение о прекращении транзита через Украину в Кремле еще не приняли, то сделают это в самое ближайшее время. Поэтому необходимо подготовить комплекс мер, направленных на защиту страны от действий "агрессора". Об этом в интервью для "Европейской правды" заявила советник главы Минэнерго Елена Зеркаль.

По ее словам, министерству придется в ближайшее время перенастраивать газотранспортную систему в стране, иначе Мариуполь рискует остаться без газа. После решения о прекращении транзита через Украину поступающего через Баумгартен топлива попросту не хватит всем желающим. Тем не менее, у Киева еще есть ряд инструментов, которые помогут одержать победу над Кремлем. 

Страна может получать газ в достаточном объеме, если ее включат в общую "группу риска" с Германией, Словакией и Польшей. 

"Если Украина будет включена в этот механизм, шантаж Украины будет означать и одновременный шантаж Германии. И для россиян это "две большие разницы", – пишет она в статье.

Затем в Киеве намереваются доказать Европе, что "Газпром" злоупотребляет своими поставками газа – до сих пор европейские и американские партнеры этого не понимают, считает она. Поэтому, если получится заставить оператора "Северного потока-2" соблюдать требования третьего энергетического пакета ЕС, Киеву удастся "разрушить монополию" российского газового гиганта. 

Источник: Европейская правда
Роман ИГНАТОВ
Настоящий ОДЕССИТ
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Бетманы чубатые совсем трахнулись мозгами.
М
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для того чтоп победить россию и газпром кукуеву нужно отказаться вообще от мысли покупать газ напрямую или *реверсом* типа пусть мы своим вонючим газом сами травимся
перейти на солому.кизяк и утроить мощность закрывающихся атомн станций,раскочегарить их выше максимума
закрыть промышленность и поставить во всех квартирах буржуйки,ну у кого грошей на них хватит
и вуаля,победа над нами,россией и русским народом,которого по умолчанию (по бебику и пианисту с его кварталом) на укрусии нет совсем
гость
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Тупездни тупорылые, ни как не уйметесь в своих вонючих жидких коричневых фантазиях? Вы на фуй ни кому не нужны отбросы нацисткие. Проблемы обезьян гейропу не волнуют. Советник главы Минэнерго Елена Зеркаль, ты затычки из ушей вытащи и примени по назначению, у тебя проблемы по ходу. Заодно и каклорадио послушаешь, че там в гейропе творится. Yeбаны!
Гость312759
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Газпрому надо завязывать с поставками газа в Европу от слова вообще и тогда будет и полякам и хохлопитекам и гейропейцам зеленым и голубым всеобщее благоденствие и счастье.... если зиму переживут, ну а что, виноватого уже назначили, чего терять то
Гость312900
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Киев хочет совсем другого. Он требует, что бы 3-й энергетический пакет ЕС распространил свое действие на Россию! А это значит: все трубопроводы РФ должны заполняться газом, добытым Газпромом только на 50%. А остальные 50% - это газ Туркмении. Азербайджана и т.п. Таким образом, экономика России будет подавлена и страна станет обслугой всех и вся. Украина считает, что от этого выиграет Европа и, в первую очередь, Украина. С одной стороны бред сумасшедшего, но изучить этот вопрос необходимо.
Гость312459
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И сниться Украине сон.Как будто она слон.
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