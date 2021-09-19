В Минэнерго собираются защитить страну от действий "Газпрома"

Если решение о прекращении транзита через Украину в Кремле еще не приняли, то сделают это в самое ближайшее время. Поэтому необходимо подготовить комплекс мер, направленных на защиту страны от действий "агрессора". Об этом в интервью для "Европейской правды" заявила советник главы Минэнерго Елена Зеркаль.

По ее словам, министерству придется в ближайшее время перенастраивать газотранспортную систему в стране, иначе Мариуполь рискует остаться без газа. После решения о прекращении транзита через Украину поступающего через Баумгартен топлива попросту не хватит всем желающим. Тем не менее, у Киева еще есть ряд инструментов, которые помогут одержать победу над Кремлем.

Страна может получать газ в достаточном объеме, если ее включат в общую "группу риска" с Германией, Словакией и Польшей.

"Если Украина будет включена в этот механизм, шантаж Украины будет означать и одновременный шантаж Германии. И для россиян это "две большие разницы", – пишет она в статье.

Затем в Киеве намереваются доказать Европе, что "Газпром" злоупотребляет своими поставками газа – до сих пор европейские и американские партнеры этого не понимают, считает она. Поэтому, если получится заставить оператора "Северного потока-2" соблюдать требования третьего энергетического пакета ЕС, Киеву удастся "разрушить монополию" российского газового гиганта.