В Белом доме обсудили вмешательство в российские выборы вместе с дипломатами

В Белом доме обсудили вмешательство в российские выборы вместе с дипломатами
Фото: pixabay.com
Американцы обещали провести расследование

В минувшую пятницу российские дипломаты нанесли официальный визит в Белый дом, где обсудили с руководством США недопустимость вмешательства в выборную кампанию в России. Об этом сообщил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в бесееде с РИА "Новости".

Он отметил, что высокопоставленные лица занимают отстраненную позицию в отношении интернет-гигантов. 

Дипломат рассказал, что аналогичная встреча состоялась и в Госдепартаменте Штатов. Американская сторона попросила предоставить дополнительные материалы по фактам вмешательства в российские выборы и на их основании провести служебное расследование.

Антонов указал, что все данные были переданы соответствующим органам в США. Как заявил он, Россия заинтересована в прозрачности выборов, чтобы можно было установить легитимность Думы и отсутствие проблем на выборах.

Напомним, на прошлой неделе в МИД РФ был вызван американский посол Джон Салливан из-за вмешательства во внутренние дела страны. Представитеель министерства Мария Захарова выразила надежду, что американский госслужащий донесет до своего руководства истинные причины претензий со стороны России. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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