Украинские пикетчики закатили скандал у посольства РФ в Киеве в день выборов - видео

Украинские пикетчики закатили скандал у посольства РФ в Киеве в день выборов - видео
MFA Russia/www.globallookpress.com
У здания собралась группа, скандирующая антироссийский лозунг

Конфликт с участием местных жителей и людей, явившихся на голосование на выборы в Государственную думу, произошел у здания российского посольства в Киеве. Об этом стало известно сегодня, 19 сентября.

Местные журналисты сообщили, что история началась со стоящего у ворот пикетчика – у здания мужчина держал в руках плакат с антироссийским лозунгом. Неизвестный выкрикивал антироссийские заявления каждый раз, когда видел приходящих на голосование людей. Позднее к нему присоединилось еще несколько человек. Один из собравшихся объвил прохожему, что "не рад видеть его в Киеве".

Так, на плакате у мужчины красуется лозунг "Явка на выборы = пособничество оккупанту". Пикетчики громко выкрикивают эту фразу, завидев каждого пришедшего отдать голос.

Стоявший рядом сотрудник правоохранительных органов не отреагировал на ситуацию. На видео можно заметить, что у ворот женщину оскорбляют, называя "позорищем".

По информации РИА "Новости", на территории Украины участки для голосования открыты в Киеве, Харькове, Одессе и Львове. Отдать свой голос можно на территории генеральных консульств до восьми часов вечера по МСК.

Как отмечает источник, правоохранительные органы утверждают, что с утра проголосовали порядка сорока человек. За двадцать минут журналисты из "Страны" насчитали у посольства Российской Федерации в Киеве пять человек, который пришли воспользоваться правом на волеизъявление. Кто-то приходит и с детьми.

Напомним, СНБО Украины ввело санции против организаторов выборов в Государственную думу на территории Крыма и Донбасса.
Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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