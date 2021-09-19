В России завершились выборы. Главное

В России завершились выборы. Главное
Фото: Lev Vlasov/ Keystone Press Agency/ http://www.globallookpress.com/
Голосование по стране длилось три дня

В России подошел к концу финальный день думских выборов. Явка по стране составила чуть более 45%, согласно данным ЦИК. Рекорд установили военные – среди них проголосовать пришли 99,8% избирателей. Практически во всех регионах явка на онлайн-голосование превысила 90% – только в Севастополе она составила 89,6%.

Помимо выборов в ГД в ряде регионов избиратели голосовали за главу области. Так, парламент Северной Осетии избрал Сергея Меняйло на пост главы республики, а региональный парламент Карачаево-Черкесии переизбрал Рашида Темрезова. В Хабаровской крае лидирующая позиция оказалась у Михаила Дегтярева. В Ульяновской области первенство досталось врио губернатора Алексею Русских.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, более 8,5 тысяч бюллетеней на 54 участках в 17 регионах были признаны недействительными. После нескольких случаев бросов были уволены четверо председателей участковых комиссий в Адыгее, Ставропольском крае, Брянской и Кемеровской областях. Всего было зафиксировано 12 случаев вбросов бюллетеней в восьми регионах России. При этом глава Центризбиркома заявила о беспрецедентном количестве кибератак на сайт комиссии на текущих выборах.

После закрытия последних участков в Калининградской области ЦИК приступил к подсчетам голосов. По данным первых экзитполов, "Единая Россия" набирает 45,2%. Официальные итоги выбров 2021 станут известны завтра, 20 сентября.

Роман ИГНАТОВ

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