Герман Клименко заявил о прозрачности онлайн-голосования благодаря блокчейну

Один из пионеров российского интернета рассказал об открытости системы онлайн-голосования

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко считает, что благодаря техническим возможностям электронное голосование является надежным и прозрачным.

По его словам, с помощью блокчейна появилась отличная возможность зафиксировать время и результаты голосования, которые потом не оспоришь. "Благодаря электронному голосованию мы превратились в одного большого наблюдателя, причем один участок, а наблюдателей неограниченное количество. Мы получили доступ к любым голосам", – рассказал Клименко.

При этом эксперт подчеркнул, что электронное голосование позволяет не только следить за динамикой голосов, но и вернуться в прошлое, проанализировав, насколько динамика естественна.

"Всегда можно посмотреть время и логин, то есть такой получился наблюдатель, гораздо более облеченный компетенцией. Вы можете вернуться, применив современные средства любого матанализа, и убедиться",

– пояснил Клименко.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября 2021 года. Более 2 млн человек включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве. Проголосовать онлайн можно в любое время до 20:00 19 сентября.