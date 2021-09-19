Лидирующие позиции - у "Единой России"

ЦИК опубликовал данные по онлайн-голосованию на думских выборах 2021. Партия "Единая Россия" лидирует с 54,25% голосов, передает РИА "Новости".

КПРФ набрала 11,65%, "Справедливой России" избиратели отдали 8,25% голосов, следом идет ЛДПР – 7,86 %. Партия "Новые люди" получила 7,66%.

В штабе ЕР уже празднуют победу на выборах.