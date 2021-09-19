В Общественном штабе рассказали о процедуре подведения итогов онлайн-голосования

Венедиктов объяснил, из-за чего происходят задержки

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в Алексей Венедиктов объяснил причины задержки расшифровки результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

По его словам, это связано с переголосованием – учитывается лишь последний голос, и это отнимает некоторое время.

"В чем причина задержки? Переголосование, так как нужно учитывать только последний голос для расшифровки. Сначала мы взяли Щукино, потом мы возьмем МГД, и это на подходе, потом мы возьмем федерацию. Щукино и МГД – это десятки тысяч. Федерация – 2 млн", – пояснил Венедиктов.

Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. 

В Москве и ряде российских регионов часть избирателей голосовали дистанционно. В столице в реестр дистанционного электронного голосования были включены более 2 млн человек.

По последним данным, явка на онлайн-голосование в Москве составила 96,5%.

Источник: АГН Москва ✓ Надежный источник
Анна СОРОКИНА
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