Союз с Лондоном и Канберрой имеет далеко идущие планы

Недавно информационное пространство взорвала новость о появлении нового содружества. Тихоокеанский альянс объединил США, Великобританию и Австралию. По мнению опытного эксперта-американиста Рафаэля Ордуханяна, такая коалиция является альтернативой НАТО.





Появление на международной арене объединения, которое получило название AUKUS, разумеется, неслучайно. Укрепление отношений вашингтонской администрации с британскими и австралийскими властями является частью хитроумного плана Белого дома. Ордуханян пояснил, что американцы таким образом хотят сплотить вокруг себя самых преданных партнеров и вассалов.





По мнению специалиста по действиям американских политиков, подобного рода необходимость появилась после того, как союзники США по Североатлантическому альянсу – Франция и Германия не захотели поддерживать бесчинства американцев в Ираке. Тогда Вашингтон понял, что ему нужно установить более тесные контакты с теми, кто не будет взбрыкивать в таких ситуациях. Дело было в 2003-м году, а сейчас наконец-то получило свое разрешение, рассуждает политолог в интервью изданию "Украина.ру".





Теперь Соединенные Штаты Америки при поддержке своих верных приспешников – Великобритании и Австралии (туда же можно включить Канаду) будут пытаться диктовать свою волю остальному миру, включая Европу, отмечает интернет-издание РИА ФАН





Ордуханян считает, что именно этим стремлением объединить самые преданные США страны также объясняется решение Великобритании покинуть Европейский союз. Мол, Лондону нечего делать в окружении свободолюбивых европейцев, периодически отказывающихся плясать под дудку Вашингтона.



