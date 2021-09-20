В Евросоюзе подумывают восстановить авиасообщение с Белоруссией

В Евросоюзе подумывают восстановить авиасообщение с Белоруссией
Фото: pixabay.com
Конкретные решения еще не приняты, но подготовка уже ведется

Из-за скандального инцидента с внезапной посадкой самолета Ryanair на белорусской территории ряд западных государств устроили Республике воздушный бойкот. Однако страсти поутихли, и сейчас действия зарубежных компаний говорят о том, что в ближайшем будущем европейские страны могут отменить запрет на полеты над Белоруссией.

Например, на сайте крупнейшего немецкого воздушного перевозчика "Люфтганза" доступны билеты на октябрь из Франкфурта-на-Майне в Минск. Такой полет туда-обратно обойдется покупателям примерно в 340 евро.

Впрочем, в пресс-центре перевозчика заявили, что наличие билетов в продаже не гарантирует, что рейс действительно будет осуществлен. Представители "Люфтганза" подчеркнули, что в своих действиях опираются на рекомендации европейских и немецких авиационных регуляторов. А по ним с весны текущего года авиакомпаниям запрещено входить в воздушное пространство белорусского государства. Так что пилоты по-прежнему должны облетать Республику.

Пересмотр этих правил назначен на 21 сентября. В "Люфтганзе" подчеркнули, что находятся на связи с регуляторами и в своем решении будут руководствоваться их позицией. После обсуждения станет понятно, полетят ли немецкие самолеты в Минск.

Любопытно, что крупнейший польский воздушный перевозчик LOT выпустил в продажу билеты из Варшавы в Минск с 31 октября текущего года. Однако от комментариев по этому поводу в компании отказались, пишет издание Eadaily.

К слову, белорусские власти весьма скептически относятся к недружественным действиям европейских государств. Например, глава Республики Александр Лукашенко считает шумиху вокруг учений "Запад-2021", которую подняли в Европе, форменной истерикой.

Источник: Eadaily ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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Хоть можно будет свалить из этого мордора
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