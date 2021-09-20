Венедиктов: голоса онлайн-избирателей, воспользовавшихся функцией отложенного решения, перепроверят

Венедиктов: голоса онлайн-избирателей, воспользовавшихся функцией отложенного решения, перепроверят
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
В Общественном штабе сообщили подробности о подсчете голосов

Промежуточные итоги дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которое проходило с 17 по 19 сентября, подведены. Окончательный результат будет объявлен, когда специалисты пересчитают голоса электронных избирателей, которые воспользовались функцией "отложенного решения". Это важно, чтобы ни у кого не возникало сомнений в корректности итогов выборов.

Всего в ДЭГ поучаствовали 1 943 590 москвичей. Из них 16% воспользовались функцией "отложенного решения". Они-то и требуют особо тщательной проверки.

"Данные по тем, кто открыл бюллетень один раз, уже готовы. А вот голоса тех, кто возвращался к бюллетеню и мог менять свое решение, система сейчас проверяет, чтобы учесть именно последний голос",

– рассказал глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

Ранее гендиректор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский сообщил, что системы онлайн-голосования успешно справились с массированными атаками хакеров. В компании также отметили, что к следующему онлайн-голосованию разработчики усовершенствуют систему подсчета голосов, чтобы ускорить проверку бюллетеней с учетом функции "отложенного голосования".

Напомним, 17-19 сентября москвичи выбирали депутатов Госдумы, а также депутатов Мосгордумы от некоторых районов и муниципальный совет Щукина. Голосовать можно было на традиционных участках и онлайн. Явка избирателей в ДЭГ столицы составила 96,5%.

Источник: Сайт ОП Москвы ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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