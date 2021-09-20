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Представители киевского режима не прекращают вакханалию вокруг российской газовой магистрали "Северный поток – 2". Высокопоставленные незалежные тратят огромные усилия на то, чтобы бесконечно задевать нашу страну. Тем временем, народ Украины замерзает из-за неподъемных цен на голубое топливо. Член Совфеда России Ольга Ковитиди предложила властям Незалежной наконец-то заняться своими проблемами.
Сенатора удивляет, что тамошние государственные деятели находят время и ресурсы для регулярных нападок на Российскую Федерацию и наш трубопровод. Вместе с тем они ничего не делают для того, чтобы улучшить положение собственных граждан. А ситуация на Украине сложилась достаточно плачевная. У людей просто нет денег на оплату растущих как на дрожжах тарифов за коммуналку.
"Украинская власть должна вспомнить о рядовых украинцах, замерзающих у себя в квартирах", – заявила высокопоставленная госслужащая в беседе с корреспондентом издания "Известия".
Сенатор напомнила, что представители киевского режима даже не могут привести в приличный вид местную газотранспортную систему. Тем временем уже наступает новый отопительный сезон. Каким образом будут обогреваться незалежные, остается загадкой.
Впрочем, доведенные до ручки люди пытаются наладить свой быт с помощью подручных средств. Недавно депутат Верховной рады Алексей Кучеренко заявил, что в некоторых селах украинцы перешли на дрова. Далеко не всем незалежным по карману покупка дорогостоящих кубометров газа.
Союз с Лондоном и Канберрой имеет далеко идущие планы
То, что нацисты собираются с ними сделать - было продемонстрировано в Одессе!
пропаганда и фейк-ньюс made in paRussia :)
Так что лучше беспокоиться о своих гражданах, чем о тех, кто тебя ненавидит!!!
а то что замерзнут зимой все это ерунда уже начались новые мутации и большинство покрылось толстым мехом.научились искать каштаны.грибы и насекомых,рыть мерзлую землю,они не пропадут.уйдут в леса и выроют норы
свидомые бандерлоги вообще скоро начнут жить без привычных удобств,без электричества,газа,сала,туалетн бумаги,зубн щеток и даже интернета
животным и скоту все это ни к чему
атавизм....