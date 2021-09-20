"Украинцы замерзают": Киеву предложили отказаться от нападок на "Северный поток – 2"

"Украинцы замерзают": Киеву предложили отказаться от нападок на "Северный поток – 2"
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Местные власти не заботятся о простых жителях

Представители киевского режима не прекращают вакханалию вокруг российской газовой магистрали "Северный поток – 2". Высокопоставленные незалежные тратят огромные усилия на то, чтобы бесконечно задевать нашу страну. Тем временем, народ Украины замерзает из-за неподъемных цен на голубое топливо. Член Совфеда России Ольга Ковитиди предложила властям Незалежной наконец-то заняться своими проблемами.

Сенатора удивляет, что тамошние государственные деятели находят время и ресурсы для регулярных нападок на Российскую Федерацию и наш трубопровод. Вместе с тем они ничего не делают для того, чтобы улучшить положение собственных граждан. А ситуация на Украине сложилась достаточно плачевная. У людей просто нет денег на оплату растущих как на дрожжах тарифов за коммуналку.

"Украинская власть должна вспомнить о рядовых украинцах, замерзающих у себя в квартирах", – заявила высокопоставленная госслужащая в беседе с корреспондентом издания "Известия".

Сенатор напомнила, что представители киевского режима даже не могут привести в приличный вид местную газотранспортную систему. Тем временем уже наступает новый отопительный сезон. Каким образом будут обогреваться незалежные, остается загадкой.

Впрочем, доведенные до ручки люди пытаются наладить свой быт с помощью подручных средств. Недавно депутат Верховной рады Алексей Кучеренко заявил, что в некоторых селах украинцы перешли на дрова. Далеко не всем незалежным по карману покупка дорогостоящих кубометров газа.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Гость311586
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Спасибо ЕР за валежник.
Гость313601
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Ничего страшного, на Украине зима короткая
ГЧ
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Гость312956
а как еще должны относиться граждане своей страны к агрессору ?
"Агрессор" всего лишь защищает украинцев из Донбасса, которых нацисты обещали сжечь живьём за русский язык и любовь к России!
То, что нацисты собираются с ними сделать - было продемонстрировано в Одессе!
Гость312956
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ГЧ
Большинство украинцев поддерживают действие своих сластей против России и готовы замерзать.
Так что лучше беспокоиться о своих гражданах, чем о тех, кто тебя ненавидит!!!
а как еще должны относиться граждане своей страны к агрессору ?
Гость312956
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а реально мёрзнут избиратели жуликов и воров. Украинцы на отопление не жалуются.
пропаганда и фейк-ньюс made in paRussia :)
ГЧ
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Большинство украинцев поддерживают действие своих сластей против России и готовы замерзать.
Так что лучше беспокоиться о своих гражданах, чем о тех, кто тебя ненавидит!!!
Гость313559
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Кому то жалко этих дураков?
М
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скакунов доят свои же жиды но скакуны все еще считают что воюют с россией и еще немного.еще чуть чуть и победят а там начнут делить россию
а то что замерзнут зимой все это ерунда уже начались новые мутации и большинство покрылось толстым мехом.научились искать каштаны.грибы и насекомых,рыть мерзлую землю,они не пропадут.уйдут в леса и выроют норы
свидомые бандерлоги вообще скоро начнут жить без привычных удобств,без электричества,газа,сала,туалетн бумаги,зубн щеток и даже интернета
животным и скоту все это ни к чему
атавизм....
Гость312720
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Газа нету, с углем напряги, лес в ЕС продали. Красота незалежной самостийной недостраны. Остались кизяки и горох, одним отапливаться а вторым газовые баллоны заражать. Це Еуропа дерьмократия!
гость
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Ещё не зима, вот дубабрь и пьянварь настанут тогда будете мерзнуть, клоун ваш на Гавайи улетит, греть дупло своё. Ему по фуй на вас на всех, ущербных.
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"Украинцы замерзают": Киеву предложили отказаться от нападок на "Северный поток – 2"

Местные власти не заботятся о простых жителях

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