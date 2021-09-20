Терпение жителей Незалежной находится на грани

Уже будущей весной на Украине могут повториться события конца 2013-начала 2014 года. Директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник не исключил, что в 2022 году начнется новый Евромайдан.

Для глобальных протестов понадобится собрать только 50 тысяч недовольных украинцев, готовых отстаивать свои права, считает эксперт. При таком сценарии оборонять офис Владимира Зеленского будет некому, особенно учитывая его текущий рейтинг, который продолжает снижаться.

Иными словами, на "зеленый антимайдан" текущему главе Украины рассчитывать не приходится, поскольку 30% его сторонников вряд ли способны защитить своего лидера.

"У него нет идеологического электората, который выйдет защищать его",

– продолжил Бортник, подчеркнув при этом, что недовольные политикой Зеленского готовы выходить на улицы с протестами.

Не исключено, что в феврале-марте терпение украинцев достигнет своего пика и в один момент лопнет. Ближайшие месяцы это, скорее всего, не произойдет, но даже одна грубая ошибка офиса Зеленского может привести к необратимым последствиям.

Тем более, что в конце зимы и начале весны жителей Незалежной ждет очередное повышение тарифов ЖКХ, а газохранилища после отопительного сезона останутся пустыми.

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