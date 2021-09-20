Польский МИД обвинил Россию в миграционном кризисе у своих границ

Польский МИД обвинил Россию в миграционном кризисе у своих границ
Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Варшава не стала утруждать себя доказательствами в пользу сказанного

Министр иностранных дел Польши Матеуш Моравецкий обвинил Российскую Федерацию в кризисе, который вспыхнул на польско-белорусской границе. В беседе с журналистами глава дипломатии заявил, что организатором потоков нелегалов является Кремль, однако приводить доказательства не стал.

Моравецкий сообщил, что, по информации Варшавы, практически за двухмесячный период пограничники Польши зафиксировали порядка 7 тысяч попыток незаконного перехода границы с белорусской стороны. Министр указал, что у польской стороны имеются соответствующие записи с камер видеонаблюдения, снятые с дронов.

"Там видно, что нелегалов целенаправленно свозят к границам для переправки на польскую территорию", – сообщил глава МИД.

Глава внешнеполитического ведомства уверен: Минск не способен провернуть подобное дело на самостоятельной основе, а всеми действиями руководит якобы российская сторона. Однако приводить конкретные доказательства Моравецкий не стал.

"Мы знаем, что этой акцией управляют из Москвы", – заявил министр, не став обяснять причины такого вывода.

Как отмечает источник, ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявляли, что действия польской стороны в антироссийских устремлениях в последние годы безграничны. Председатель комиссии Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства Василий Пискарев указывал, что ряд заявлений Польши можно расценивать исключительно в качестве попыток наработать политичекие очки, а также добиться поощрения Соединенных Штатов.

Накануне стало известно, что на польско-белорусской границе обнаружили трупы четырех человек, предположительно мигрантов и Ирака. Правоохранительные органы обеих республик уже обвинили друг друга в инциденте.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
Гость312929
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Не чего полякам было направлять своих вояк в Афганистан, Ираке . А то энное место лизали США и поддерживали в Афгане разрушение страны. А теперь не хотите принимать "одемокраченых" афганцев, всё валите на Россию. Нетушки, давайте принимайте и обхаживайте на здоровье.
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