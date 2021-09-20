В ЦИК подвели предварительные итоги выборов 2021

В ЦИК подвели предварительные итоги выборов 2021
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
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По итогам голосования в Думу проходит пять партий

Выборы в России состоялись. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова во время подведения предварительных итогов голосования по данным обработки 99% голосов.

Она сообщила, что явка на выборы составила 51,68% – это больше, чем в прошлые кампании. 

"В общей сложности в Думе будет представительство восьми партий – пять парламентских и три непарламентских. Это самое большое отличие кампании", – заявила она.

При этом Памфилова выступила с призывом решительно отменять итоги выборов на тех участках, где зафиксированы нарушения. Она сообщила, что в Петербурге минимум на одном участке придется возбуждать уголовное дело, по 6-7 участкам имеются основания, чтобы выборы отменить. Еще в двух регионах – Крыму и Калмыкии -  отменили результаты голосований. Всего недействительными признаны 25 830 бюллетеней на 107 участках на выборах в 35 регионах РФ.

"Единая Россия" набрала 49,8%, КПРФ – 19%, ЛДПР – 7,49%, "Справедливая Россия – за правду" – 7,42%, "Новые люди" – 5,35%. 

Глава ЦИК отметила, что ЕР набрала конституционное большинство, однако результат, по сравнению с 2016 годом, оказался хуже. 

Параллельно с предварительными итогами думских выборов, подсчитали результаты голосования за губернаторов нескольких регионов страны. 

В пятницу, 24 сентября, ЦИК планирует утвердить итоги выборов в Госдуму. 

Роман ИГНАТОВ
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