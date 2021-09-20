Вашингтон призвали к использованию альтеративных методов давления

Санкции США в отношении России демонстрируют упадок Вашингтона и уменьшение его политического веса на международной арене. Об этом пишет профессор Университета Тафтса Дэниел Дрезнер в своей статье в Foreign Affairs.

Он отметил, что американские власти последние десятилетия регулярно используют этот инструмент в своей внешней политике, поскольку остальные способы повлиять на другие государства оказались недоступны. Однако экономические рестрикции с каждым годом становятся все менее эффективными. Более того, они ухудшают отношения США не только с соперниками или неугодными Вашингтону режимами, но и с союзниками, а также ускоряют падение Америки на глобальном уровне.

Эксперт напомнил, что во время первого президентского срока Барака Обамы Штаты ежегодно накладывали ограничения в среднем в отношении 500 организаций по самым разным причинам – от нарушений прав человека до распространения ядерного оружия и посягательств на территориальный суверенитет. Эта цифра почти удвоилась за годы пребывания в Белом доме Дональда Трампа. А нынешний лидер США Джо Байден уже в первые несколько месяцев своего пребывания в должности ввел новые санкции против Мьянмы (за переворот), Никарагуа (за репрессии) и России (за взломы).

Таким образом, действующий хозяин Овального кабинета принципиально не изменил ни одну из программ администрации Трампа, считает ученый.

Ставка на экономические санкции была бы оправданной, если бы они были особенно эффективны в том, чтобы заставить другие страны делать то, что хочет Вашингтон, но это не так, подчеркнул профессор. Он указал на тот факт, что даже федеральное правительство толком не ведает, насколько политика рестрикций приводит к уступкам других государств.

"Правда в том, что зацикленность Вашингтона на санкциях имеет мало общего с их эффективностью и имеет отношение к чему-то еще, а именно – к упадку Америки. Соединенные Штаты больше не являются бесспорной сверхдержавой и не могут действовать так, как раньше", делает свой приговор системе Дрезнер.

По его мнению, военная мощь и дипломатическое влияние Вашингтона снизились. Два десятилетия войны, рецессии, поляризации, а теперь и пандемии подорвали мощь Америки. У "разочарованных президентов США остается меньше стрел в колчане", поэтому они используют простой и доступный инструмент санкций, указал автор публикации.

Но что еще хуже, подчеркнул эксперт, так это то, что данный инструмент с каждым годом все "тускнеет". По его словам, Россия или Китай научились легко обходить санкционный режим и не замечать его из-за достаточной экономической мощи. К тому же от рестрикций устают союзники и партнеры США из-за многократного применения экономического давления.

Ограничения давно приобрели декларативный характер, однако в Вашингтоне отказываются это признавать: отмена санкций будет означать признание собственной слабости и потерю престижа на международной арене.

Дрезнер призвал руководство страны существенно пересмотреть подход к этому экономическому инструменту.

"Политики должны относиться к нему, как к скальпелю, а не как к швейцарскому армейскому ножу", – полагает специалист.

Автор материала предложил структурировать экономическую внешнюю политику Штатов вместо бездумного накладывания рестрикций и чаще использовать альтернативный методы давления.