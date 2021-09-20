Нынешний хозяин Белого дома пожаловался на то, что ему задали вопрос не по теме интервью

Президент США Джо Байден объяснил свой резкий выпад в адрес российского лидера Владимира Путина просто вопросом журналиста, хотя тема интервью была на совсем другую тему. Хозяин Белого дома пожаловался, что его вынудили его либо "да", либо "нет".

Об этом говорится в новой книге американского журналиста Боба Вудворда, сообщает ABC News.

"Мне задали вопрос. Я ответил. Это было интервью совсем на другую тему" – так Байден объяснил Путину свои скандальные высказывания о нем.

По информации Вудворда, американский лидер в телефонном разговоре с главой РФ в апреле заверил, что его слова не были "чем-то преднамеренным", а после этого пригласил встретиться лично.

Напомним, нашумевший хамский выпад в сторону президента России Байден сделал в ходе интервью ABC News Джорджу Стефанопулосу 16 марта. Позже Путин лаконично ответил американскому оппоненту, пожелав тому без шуток "быть здоровым".

Добавим, книга журналистов Washington Post Боба Вудворда и Роберта Косты "Peril", которая должна выйти в свет 21 сентября, рассказывает о президентских выборах 2020 года и хаосе последних месяцев правления администрации Дональда Трампа – до и после бунта в Капитолии 6 января – на основе более 200 интервью с непосредственными свидетелями и участниками событий.

В ней, в частности, отмечается, что Байден медленно приспосабливался к "холодному" Белому дому. Также подчеркивается, что действующий лидер нации и его помощники борются с наследием Трампа.

