Покинуть НАТО и вступить в союз с Россией: как французы отреагировали на скандал с подлодками

Покинуть НАТО и вступить в союз с Россией: как французы отреагировали на скандал с подлодками
Фото: Stephan Gabriel / http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com
Пользователи требуют от Парижа жестких и радикальных мер

Французские граждане с возмущением отреагировали на дипломатический скандал, разгоревшийся между Парижем и Вашингтоном после внезапного расторжения контракта на строительство атомных подводных лодок со стороны Австралии, которая втайне заключила новый договор с Соединенными Штатами в обход Франции.

В ветке комментариев к материалу возник массовый спор. Многие потребовали от официального Парижа выхода из состава Североатлантического альянса и улучшений отношений с Российской Федерацией.

"Нужно попрощаться с НАТО! Проводить независимую политику с Китаем и Россией! Хватит таких "друзей"!", "Подружитесь с Москвой, признайте Крым. Заключите с ней торговые договоры. И пригласите Путина в Париж", "Нужно перестать быть пуделем американцев, отказаться от их диктата с точки зрения экономических санкций. Россия снова должна сесть в седло, несмотря на нанесенный Европой ущерб", "Можно подумать, что они когда-то были нашими друзьями. Спуститесь с небес на землю! Британцы всегда хорошо нас обваливали в муке!", "На забывайте, что Франция удвоила цены на подлодки с момента подписания контракта и продлила на 20 лет срок поставок. Расторжение – во многом предсказуемый итог", "Заговор за нашими спинами, подстрекательством в котором занимался глава британского правительства – должно быть, увидел шанс отомстить Франции из-за "Брексита" и восстановить свой имидж", – пишут пользователи.

По словам политолога Владимира Корнилова, появление атомного подводного флота у Австралии стараниями Байдена приведет мир к новому масштабному конфликту.

Источник: Le Figaro ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость311586
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Уж лучше талибан, чем такой Париж.
Гость313645
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Гость311476
Россия на то и есть Россия чтоб ее кидали. Они хотели кинуть Израиль - но оч. Сильно пожалели в своё время
Ну не чё - пережили кидок... и многое ещё переживём! А вот сколько протянет твоя усросвинарня большой вопрос...
Гость311476
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Дуркаина все
Потому что с юго-востока у России находится 404 Дуркаина, ветром доносит.
Ещё один неуч. Ты б хоть в гугл мапс чтоль посмотрел, позорник
Гость313645
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Гость312763
Согласен с мнением французов, англосаксы_-это полные ТВАРИ!
Французишки тоже ещё те ляди... А что касается англосаксов - эти пОскуди, кровные родственники чертей!
Дуркаина все
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Гость311476
Только этот шоколад почему то пахнет гоуном :)))
Потому что с юго-востока у России находится 404 Дуркаина, ветром доносит.
Гость311476
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Гость313645
Заскулили. Почему же не было общефранцузкого национального воя, когда Россию с Мистралями кинули??
Россия на то и есть Россия чтоб ее кидали. Они хотели кинуть Израиль - но оч. Сильно пожалели в своё время
Гость ДЖ
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<цензура> нам такие друзья французы. Шампанское теперь наше! а у них вино игристое.)))
Гость311476
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Сергей
Лягушатники,задружитесь с Россией и будете в шоколаде!
Только этот шоколад почему то пахнет гоуном :)))
Гость313645
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Заскулили. Почему же не было общефранцузкого национального воя, когда Россию с Мистралями кинули??
Сергей
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Лягушатники,задружитесь с Россией и будете в шоколаде!
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