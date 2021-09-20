Варшава должна направлять средства ЕК

Суд Европейского союза в Люксембурге вынес решение, приговорив польские власти к ежедневным выплатам в размере полумиллиона евро в качестве штрафных санкций вплоть до прекращения угольной добычи на шахте "Туров". Об этом стало известно сегодня, 20 сентября.

Как отмечает источник, выплаты необходимо направить Европейской комиссии. Суд объяснил свое решение необходимостью усиления временных мер в рамках постановления, вынесенного в конце весны 2021 года. В инстанции уверены, что таким образом Варшава пересмотрит свое решение к судебному постановлению о приостановке работ на шахте.

Выплаты должны производиться с момента уведомления ответчика вплоть до выполнения решения.

По информации РИА "Новости", ранее европейский суд по просьбе Праги обязал Польшу в срочном порядке приостановить все работы на шахте во время процесса по рассмотрению дела по существу. Чешская сторона выражает Варшаве претензии, выступая против расширения шахты – истец уверен, что из-за этого уровень грунтовых вод снижается, из-за чего могут возникнуть трудности с обеспечением вод и безопаснстью окружающей среды для близлежащей территории.

Тем не менее, правительство Польши в ответ заявило об отказе от выполнения судебных постановлений. Прага же требовала наложения штрафа в размере пяти миллионов евро ежедневно.

Шахта "Туров" расположена на территории Нижнесилезского воевоодства на юго-западе Польши, которая граничит с Чехией. Этот объект связан с производством 4-7 процентов электроэнергии в Польше, на нем работают порядка пяти тысяч человек.