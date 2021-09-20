СБУ завела уголовное дело по факту проведения голосования на территории российского полуострова

США, Евросоюз и Украина отказались признавать выборы в Госдуму России, которые были проведены в Крыму.

В частности, американский Госдеп считает, что голосование в РФ прошло в условиях, якобы не способствующих честности процедуры.

"Мы не признаем проведение выборов в Государственную думу России на суверенной украинской территории и подтверждаем нашу непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", – разродилось заявлением внешнеполитическое ведомство Штатов.

В Госдепе обвинили власти РФ в том, что они используют законы об экстремистских организациях, иноагентах и нежелательных организациях, чтобы существенно ограничить политический плюрализм. В связи с этим граждане страны якобы не смогли реализовать свои гражданские и политические права.

Свое категорическое нет от имени Евросоюза российским выборам в Крыму заявил и официальный представитель внешнеполитической службы объединения Питер Стано на брифинге в Брюсселе. Он отметил, что ЕС не принимает решений по признанию результатов голосования, поскольку это является национальной компетенцией и государства-члены союза сами будут решать данный вопрос, передает РИА "Новости".

Одновременно, подчеркнул словак, ЕС "никогда не признает" итоги российских парламентских и региональных выборов, состоявшихся в Крыму. Стано также выразил обеспокоенность тем, что население неподконтрольных нынешнему киевскому режиму территорий Украины, получали паспорта РФ, "чтобы принять участие в выборах".

Ну, а СБУ завела уголовное производство по факту проведения голосования в Госдуму на территории Крыма. Дело возбуждено по статье "Государственная измена". Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.

В ведомстве назвали прошедшие выборы "псевдоголосованием" и сообщили, что сейчас выявляют всех представителей российской стороны и граждан Незалежной, которые "помогали государству-агрессору" и "легитимизировали оккупационную власть".

Ранее в понедельник, 20 сентября, глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила об отмене итогов выборов на трех участках в связи с нарушениями в процедуре голосования -в Крыму, Калмыкии и Петербурге.

