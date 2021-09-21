Стали известны итоговые результаты выборов

ЦИК обработал 100% протоколов голосования по выборам в Госдуму восьмого созыва. "Единая Россия" одержала победу – 49,82% избирателей выбрали именно эту партию.

По данным, выложенным на сайте ЦИК, предварительно, единороссы получили конституционное большинство в нижней палате парламента. По списку у партии будет 112 депутатских мандатов. Также "Единая Россия" победила по 198 одномандатным округам.



С большим отрывом на втором месте оказалась КПРФ – за коммунистов отдали свои голоса 18,93% россиян. У ЛДПР оказалось 7,55%, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" совсем чуть-чуть не догнала соперников – партия получила 7,46%. Необходимые для прохождения в Госдуму проценты набрали и "Новые люди" – у них 5,32%. Теперь в нижней палате парламента будет на одну партию больше, чем в предыдущий созыв.

Что касается распределения по одномандатным округам, то КПРФ одержала победу в 9, СР получила 8, ЛДПР – 2.

Также "Партию роста", "Родину" и "Гражданскую платформу" будут представлять в Госдуме по одномандатнику.

Оказались в нижней палате парламента РФ и пять самовыдвиженцев. Так, в Госдуму прошел телеведущий и эрудит Анатолий Вассерман, артист Дмитрий Певцов, а также координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов. Все они прошли по одномандатным округам по Москве. Также Владислав Резник победил по одномандатному округу в Республике Адыгея, Леонид Бабашов – в Крыму.

Окончательные итоги единого дня голосования 2021 года ожидаются в пятницу, 24 сентября.

Накануне глава ЦИК Элла Памфилова подвела итоги выборов.