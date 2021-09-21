Недоброжелатели продолжают вынашивать планы по срыву проекта

Российская газовая магистраль "Северный поток – 2" давно достроена и готова к введению в эксплуатацию. Однако особо упертые противники нашего проекта не теряют надежду напакостничать трубопроводу. Новый виток эскалации вокруг СП-2 ожидается после парламентских выборов в ФРГ. Однако местный политолог убежден, что от нагнетания обстановки пострадает сама Германия.



Так, по прогнозам ряда представителей экспертного сообщества, изменение расстановки сил в немецком правительстве может поставить под удар договоренности по нашему газопроводу. Особенно опасным является сценарий, при котором основная власть в этом европейском государстве сконцентрируется в руках партии "Союз 90/Зеленые". Мол, ярые противники новых энергетических коммуникаций начнут пересматривать соглашения с Россией.

Трезво мыслящим немецким экспертам такое развитие событий представляется маловероятным. Например, опытный политолог из Германии Александр Рар уверен, что власти ФРГ не пойдут на подобного рода шаг. Политический эксперт напомнил, что в таком случае германской стороне "придется судиться и платить громадные компенсации" европейским предприятиям, которые вложились в строительство трубопровода. Также нужно будет возмещать траты нашей стране.

"Такой безумный шаг навредит самой Германии", – рассуждает специалист в беседе с корреспондентом Sputnik.

По мнению эксперта, результаты выборов в бундестаг не скажутся на нашей газовой магистрали.

Впрочем, немецкий экономист Урс Ункауф считает иначе. Он убежден, что именно изменение состава местного правительства приведет к серьезному пересмотру соглашений по трубопроводу.