Далеко не всех в Штатах устраивают действия президента

46-й американский лидер Джо Байден уже достаточно успел поруководить США для того, чтобы сформировать у простых жителей представление о его стратегии развития страны. Многие американцы убеждены, что главнокомандующий ведет государство к провалу, так как неуважительно относится к ближайшим союзникам.



Такую бурную реакцию вызвала ситуация с новым Тихоокеанским альянсом AUKUS. Из-за решения Вашингтона объединиться с Лондоном и Канберрой пострадал Париж. Как минимум, Франция лишилась выгодного контракта по подводным лодкам с Австралией. Разумеется, такое развитие событий взбесило Елисейский дворец.

Простые американцы тоже считают, что Байден зря пошел против важного европейского партнера. Некоторые надеялись, что новый президент начнет восстанавливать отношения с союзниками, но вышло ровно наоборот.

"Он нанес больше вреда, чем мог. Если он отсидит полный срок, у нас, возможно, совсем не останется союзников", – рассуждает один из читателей Fox News.

Американцев весьма не радует перспектива остаться в одиночестве на международной арене. Ухудшение отношений с европейскими государствами кажется некоторым "очередным провалом Байдена".

Впрочем, нашлись и более прагматичные интернет-пользователи. Ряд читателей издания отметили, что с экономической точки зрения разрыв контракта Франции и Австралии весьма выгоден для Канберры.

К слову, недавно известный эксперт-американист раскрыл истинные планы США на новую коалицию. За счет содружества Америка хочет заручиться поддержкой верных вассалов.