Эксперты объяснили причины поражения оппозиционных кандидатов на выборах в Москве

Эксперты объяснили причины поражения оппозиционных кандидатов на выборах в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
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За часть электората борьбу вела только "Единая Россия"

Призывы оппозиционных кандидатов не участвовать в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) ожидаемо привели к их поражению. Такое объяснение результатам выборов дают эксперты.

Представители властей и "Единой России" открыто выступали за онлайн-голосование, участие в ДЭГ приняли президент РФ Владимир Путин, премьер Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин и пр. В итоге их сторонники тоже приняли активное участие в электронном голосовании. Оппозиция же призывала саботировать новую форму выборов, напоминает политолог Олег Матвейчев.

"Я удивлен, что сейчас со стороны оппозиционеров звучат обвинения в адрес ДЭГ: вы же сами отговаривали своих людей не голосовать электронным образом!"

 – приводит "Ридус" слова эксперта. 

Аналогичную оценку ситуации дает и юрист Илья Ремесло. Он считает, что оппозиция совершила ошибку, упустив из вида в электронного избирателя.

"Они стремились „переголосовать“ провластных кандидатов на участке, забыв про ДЭГ. В то время как провластные кандидаты работали по двум направлениям, но особенно усиленно - по ДЭГу. Так что все закономерно",

– сделал вывод юрист, отметив, что по легитимности и прозрачности голосование на участке и электронное голосование ничем не отличаются. При этом система ДЭГ дала возможность проголосовать людям, которые в силу разных причин не могли или не хотели прийти на избирательный участок.

Выборы-2021 состоялись в РФ 17-19 сентября. Явка составила более 51%. По мнению экспертов, благодаря возможности голосовать онлайн в Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях участие в выборах приняли граждане, которые обычно не ходят на выборы.

Источник: Ридус ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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