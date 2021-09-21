В Судане произошла неудачная попытка госпереворота

На дорогах страны появились танки

Суданские СМИ со ссылкой на армию сообщили во вторник, 21 сентября, о неудачной попытке госпереворота в стране. 

Представитель Переходного суверенного совета Судана заявилтелеканалу al-Mayadeen, что ситуация находится под контролем. Планировавших переворот офицеров уже поймали. 

Для этого пришлось перекрыть дороги в столице страны Хартуме танками. 

Напомним, в 2019-м в стране произошел военный переворот из-за экономического кризиса и снижения уровня жизни. Президента СуданаОмар аль-Башир лишили власти спустя 30 лет нахождения в кресле главы государства. 

Источник: РИА "Новости"
Полина ИВАНОВА
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