Венедиктов призвал желающих перепроверить корректность подсчета голосов на выборах в Москве

Венедиктов призвал желающих перепроверить корректность подсчета голосов на выборах в Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Электронное голосование позволяет каждому убедиться в результатах выборов

Проверить корректность подсчета голосов онлайн-избирателей может любой желающий. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

Он напомнил, что ключ для дешифровки голосов был разделен на семь частей накануне старта голосования и был снова собран после 20:00 в воскресенье, 19 сентября, когда прием бюллетеней закончился.

"В 21:00, когда ключ расшифровался, он был выложен в обзервере публично и полностью. Любой человек мог этот ключ взять и начать расшифровывать все транзакции. <…> Все доступно всем. Блокчейн весь выложен",

– сообщил Венедиктов, отметив, что данные все анонимны.

Сомневающихся в итогах выборов он призвал взять информацию и самим провести работу, которую сделали члены избирательной комиссии: с помощью ключа расшифровать и пересчитать все голоса, поданные через ДЭГ.

Впрочем, по мнению Венедиктова, у избирателей нет сомнений в результате выборов, передает АГН "Москва". Их смутила процедура подсчета голосов, поскольку результаты были выданы с задержкой. Это произошло из-за функции "отложенное голосование", которая была введена, чтобы случайный сбой связи или отказ техники не помешал гражданам реализовать свое избирательное право.

Но эта функция позволяла гражданам и изменить свое решение по кандидатам. В зачет шел только последний по времени выбор. Поэтому такие бюллетени требовали перепроверки.

Нагрузка на систему оказалась очень большой – более 200 тысяч человек из двух миллионов "переголосовывали" по несколько раз, все эти бюллетени записывались в блокчейн, что потребовало дополнительного времени на обработку, пояснил председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Он сравнил систему ДЭГ с работой бухгалтерской программы 1С, когда даже мощные компьютеры долго обрабатывают большое количество разных транзакций. В данном случае также:

"Для пользователя – это всего лишь несколько кликов, а на самом деле – это сотни операций",

передает "РГ" слова Германа Клименко.

Ранее в "Лаборатории Касперского" сообщили, что к следующим выборам усовершенствуют систему, чтобы подсчет голосов даже с учетом функции "отложенного голосования" занимал меньше времени.

Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве более 2 миллионов человек были включены в реестр дистанционного электронного голосования. Явка на онлайн-голосование в столице составила 96,5%.

Источник: АГН «Москва» ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Шаман
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Ага, после сейфов с открывающимся дном, титушек на участках и завешивания даже редких камер разными шариками и картоном - мы конечно поверим электронным блокчейнам и записанными туда мертвыми душами.
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