Россия резко ответила на заявление Турции о незаконности выборов в Крыму

Россия резко ответила на заявление Турции о незаконности выборов в Крыму
Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Принадлежность полуострова – вопрос решенный

Крымская республика вернулась в состав Российской Федерации семь лет назад, однако политические словесные игры вокруг нашего субъекта не прекращаются. В Турции заявили, что не признают выборы в Госдуму, прошедшие на полуострове. На этот выпад уже отреагировали в российском МИД.

Свою позицию турецкая сторона объясняет тем, что до сих пор считает Крым частью Украины. С таким заявлением в очередной раз выступили представители местного МИД. Именно поэтому прошедшие думские выборы Анкара считает незаконными с юридической точки зрения.

Решительный ответ антироссийски настроенным туркам дала официальная представительница главного внешнеполитического ведомства нашей страны Мария Захарова. В эфире ютуб-шоу "Соловьев Live" высокопоставленная госслужащая снова подчеркнула, что полуостров навсегда вернулся в родную гавань, и этот вопрос больше не обсуждается.

Мария Захарова заявила, что российская сторона резко отрицательно относится к подобным выпадам со стороны Турции. Такие действия Анкары могут привести к ухудшению двухсторонних отношений, отмечает интернет-издание "Общественная служба новостей".

"Мы делаем соответствующие выводы", – особо отметила дипломат.

Стоит отметить, что турецкое государство постоянно позволяет себе странные высказывания в отношении нашего полуострова. Недавно обозреватель местной газеты объявила, что Крым "принадлежит" татарам-тюркам.

Источник: Ютуб-канал "Соловьев LIVE" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость312642
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Гость312956
Туркам респект ! они с россиянами как с дешевой проституткой обращаются. и бабло с них имеют, и наташ их дрючат и когда надо "покупают" комплексы С-400, ну а когда надо воткнут нож в жеппу.
А в хохлах турки дрючат артисток и политиков, как анилорак. Организовывают секс туры на украину.
М
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Гость312956
Туркам респект ! они с россиянами как с дешевой проституткой обращаются. и бабло с них имеют, и наташ их дрючат и когда надо "покупают" комплексы С-400, ну а когда надо воткнут нож в жеппу.
влажные мечты свиноголовых которых поимели все кому не лень
готовься к земле попрыгунчик...
Гость312956
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Туркам респект ! они с россиянами как с дешевой проституткой обращаются. и бабло с них имеют, и наташ их дрючат и когда надо "покупают" комплексы С-400, ну а когда надо воткнут нож в жеппу.
Гость313871
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Мы не признаём Царьград Стамбулом. так что турки сначала пусть возвратят Царьград России.
Гость310980
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Не дали им Сирийских террористов и повстанцев откармливать они теперь и щерятся. Новенькие тойоты с пулемётами тогда караванами между ними и Сирией ходили, пока <цензура> всех не разбомбили, теперь где они ездят, как сдуло всех .
Гость311077
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Ёлочки, снова 🍅 давить будете?
Настоящий ОДЕССИТ
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Туркам верить нельзя!
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