Против России и Китая: в Совбезе раскрыли истинные цели нового альянса AUKUS

Против России и Китая: в Совбезе раскрыли истинные цели нового альянса AUKUS
Николай Патрушев. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вашингтон продолжает антироссийскую политику

Недавно американские власти объявили о создании Тихоокеанской коалиции, которая объединит США, Великобританию и Австралию. По мнению главы российского Совбеза Николая Патрушева, данный союз станет очередным боевым блоком, который будет действовать против нашей страны.

Помимо России, противником AUKUS станет Китайская Народная Республика. Противодействие этим двум государствам и является одной из первоочередных задач новой коалиции под предводительством Соединенных Штатов Америки. Такое мнение высокопоставленный госслужащий выразил в беседе с корреспондентом издания "Аргументы и факты".

Патрушев добавил, что такие же цели преследует альянс QUAD. В него входят Австралия, японское и индийское государства и Америка. Глава Совбеза считает подобного рода коалиции "аналогами НАТО", которые будут активно проводить антироссийскую и антикитайскую политику.

Патрушев особо отметил действия американцев по отношению к их европейским партнерам. Одновременно с созданием AUKUS Австралия разорвала договор с французскими властями по подводным лодкам.

"Видимо, атлантическая солидарность тоже имеет свою цену", – остро подметил высокопоставленный госслужащий.

Он также добавил, что подобного рода политика говорит о том, что американцы не заинтересованы в самостоятельности европейских стран, пишет RT.

К слову, простые жители Соединенных Штатов весьма негативно оценивают действия американского президента Джо Байдена по отношению к союзникам. То, как США вместе с Австралией поступили с Францией, вызвало серьезное негодование среди американских интернет-пользователей.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Настоящий ОДЕССИТ
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Европа скоро скажет НАТО, нате....и уёб.....те, а у нас будут свои ВС.
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