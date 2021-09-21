Вашингтон продолжает антироссийскую политику

Недавно американские власти объявили о создании Тихоокеанской коалиции, которая объединит США, Великобританию и Австралию. По мнению главы российского Совбеза Николая Патрушева, данный союз станет очередным боевым блоком, который будет действовать против нашей страны.



Помимо России, противником AUKUS станет Китайская Народная Республика. Противодействие этим двум государствам и является одной из первоочередных задач новой коалиции под предводительством Соединенных Штатов Америки. Такое мнение высокопоставленный госслужащий выразил в беседе с корреспондентом издания "Аргументы и факты".

Патрушев добавил, что такие же цели преследует альянс QUAD. В него входят Австралия, японское и индийское государства и Америка. Глава Совбеза считает подобного рода коалиции "аналогами НАТО", которые будут активно проводить антироссийскую и антикитайскую политику.

Патрушев особо отметил действия американцев по отношению к их европейским партнерам. Одновременно с созданием AUKUS Австралия разорвала договор с французскими властями по подводным лодкам.

"Видимо, атлантическая солидарность тоже имеет свою цену", – остро подметил высокопоставленный госслужащий.

Он также добавил, что подобного рода политика говорит о том, что американцы не заинтересованы в самостоятельности европейских стран, пишет RT.

К слову, простые жители Соединенных Штатов весьма негативно оценивают действия американского президента Джо Байдена по отношению к союзникам. То, как США вместе с Австралией поступили с Францией, вызвало серьезное негодование среди американских интернет-пользователей.