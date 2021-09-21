Решение Евросуда разъярило поляков

Несмотря на большие усилия по построению "просвещенного и цивилизованного" образа вокруг европейских государств, на территории ЕС разворачиваются нешуточные баталии весьма сомнительного характера. Например, Варшава устроила разборки с Прагой, а теперь не хочет выполнять распоряжения Европейского суда.



Конфликт начался из-за польского карьера "Туров", где государство активно добывает уголь. Чехию весьма смущает, что такие разработки проводятся прямо на границе с ее землями. Тем временем, в погоне за наживой Варшава только расширяет деятельность на этом участке. В итоге Праге пришлось нажаловаться в Европейский суд. Чехи уверяют, что деятельность поляков наносит мощный удар по экологии, а также лишает местных фермеров воды.

Судебные эксперты встали на сторону Чешской Республики и обязали поляков платить по полмиллиона евро за каждые сутки добычи угля. Неудивительно, что последние пришли в бешенство из-за такого вердикта.

Замруководителя польского Минюста Марцин Романовский заявил, что подобного рода действия хуже шантажа. Весьма негативными эмоциями высокопоставленный поляк поделился на своей странице в социальной сети.

"Это судебный разбой и кража среди бела дня. Вы не получите ни цента", – негодует заместитель министра.

Намерение не слушаться экспертов Европейского суда поддержал и местный парламентарий от правящей партии "Право и справедливость". Депутат Казимеж Смолинский назвал инстанцию "политическим трибуналом несправедливости в Брюсселе". Политик подчеркнул, что польское государство не станет прогибаться под такие "нечестные" судебные решения и не будет выплачивать Чехии компенсацию.