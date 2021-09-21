Профильный департамент страны возмущен до предела

В эстонском государстве произошел весьма любопытный случай. Местная Консервативная народная партия решила на время отказаться от своей ярой антироссийской риторики. Политики разместили в Нарве агитационный материал в рамках предвыборной кампании на русском языке.



Судя по всему, ушлые государственные деятели посчитали, что для получения голосов избирателей любые методы хороши. При этом именно EKRE славится своими уничижительными заявлениями по поводу русскоязычного населения Эстонии. Раньше они наотрез отказывались переводить свои агитки на русский язык. Депутаты подчеркивали, что все проживающие на территории эстонского государства обязаны знать местный язык.

Однако в преддверии выборов партия решила пойти на хитрость. Вероятно, агитацией на русском они хотят повысить свои шансы на успех в голосовании. Стоит отметить, что такие действия вызвали много вопросов у языкового департамента Эстонии. В ведомстве уже попросили лидера партии объясниться.

Сообщается, что представители EKRE привлекали потенциальных избирателей, разъезжая по Нарве на машине, разукрашенной в партийные цвета и с надписями на русском языке. Таким образом русскоязычное население призывали отдавать свои голоса за эту политсилу.

Политикам напомнили, что по местным законам все агитационные материалы должны быть строго на эстонском языке. Теперь от депутатов ждут объяснения.

Стоит отметить, что и на внешнем поле Таллин постоянно позволяет себе антироссийские выпады. Недавно в МИД РФ пообещали расквитаться с Эстонией за антироссийскую деятельность.