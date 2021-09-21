Бравые британцы продолжают расследование громкого дела

С момента так называемого отравления Скрипалей прошло уже три года, однако в Великобритании продолжают использовать этот инфоповод для нападок на Россию. Сегодня, 21 сентября, местные правоохранители официально обвинили еще одного "коварного" отравителя несчастных экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Разумеется, вероломным бандитом "оказался" гражданин нашей страны.



Сотрудники британских органов правопорядка выступили с обвинениями в адрес генерала ГРУ Дениса Сергеева. Бравые защитники законов Великобритании утверждают, что хитроумный россиянин действовал под псевдонимом "Сергей Федотов".

Также, по их версии, Федотов-Сергеев руководил действиями двух работников ГРУ. Речь идет об уже набивших оскомину Руслане Боширове и Александре Петрове. Теперь Сергеев в компании этих двоих россиян проходит обвиняемым в деле, которое так усердно расследует королевская прокуратура. Троих мужчин обвиняют в покушении на убийство и использовани химоружия.

По данным, которые приводит издание The Independent, российский разведчик Сергеев прибыл на территорию Великобритании 2 марта 2018 года, обратно на Родину он улетел 4 марта, именно в тот день, когда якобы отравили Скрипалей.

Стоит отметить, что ситуация вокруг мифических отравлений и других перипетий получила свое оформление и в народном творчестве. Весной популярный журналист и блогер Никола Саваничи выпустил юмористическую песню, посвященную "подвигам" Петрова и Боширова.