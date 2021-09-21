Как Россия накажет Турцию за выпад в адрес Крыма: прогноз экспертов

Как Россия накажет Турцию за выпад в адрес Крыма: прогноз экспертов
Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Анкаре не станут спускать с рук агрессивные действия

Представители турецких властей нанесли ощутимый удар по двусторонним отношениям с Россией, заявив, что не признают легитимность думских выборов в Крыму. По мнению некоторых политических аналитиков, такие высказывания могут дорого обойтись туркам.

Ранее в Анкаре подчеркнули, что считают полуостров частью Украины, а значит результаты голосования в Госдуму для них не имеют юридической силы. Опытный эксперт Дмитрий Егорченков отметил, что таким образом турецкие власти поддержали позицию Соединенных Штатов Америки по этому вопросу.

Специалист убежден, что подобный антироссийский выпад скажется на грядущих переговорах нашего лидера Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Если Кремль посчитает нужным, ответный удар может быть нанесен по энергетической, туристической или сельскохозяйственной сфере взаимоотношений двух государств.

Впрочем, Москва не станет сильно задевать Анкару. Ответ должен быть ощутимым, но перегибать палку никто не будет. Егорченков подчеркнул, что нормальные отношения между двумя странами нужны и России, и Турции.

При этом эксперт-международник Андрей Кортунов считает, что в Москве подобный выпад никого не удивил. Позиция турецкой стороны по крымскому вопросу давно известна. Поэтому скандальное заявление никак не скажется на двухсторонних отношениях государств. Своим мнением эксперты поделились в беседе с корреспондентом издания "Взгляд".

Напомним, ранее по этому поводу высказалась представительница МИД Мария Захарова. Высокопоставленная госслужащая подчеркнула, что подобного рода действия Анкары могут привести к охлаждению между Россией и Турцией.

Источник: Взгляд ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Гость311443
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Настоящий ОДЕССИТ
Сезон туризма закончился. Вот туркохохлы и раскрыли хлебало. Думаю, что Россия сделает неприятность туркам.
Больше всех хлeбало раскрыл ты, одессит хрeнoв.
Настоящий ОДЕССИТ
Пожаловаться Ответить
Сезон туризма закончился. Вот туркохохлы и раскрыли хлебало. Думаю, что Россия сделает неприятность туркам.
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