В правительстве анонсировали рост зарплат для миллионов россиян

В правительстве анонсировали рост зарплат для миллионов россиян
Михаил Мишустин. Фото: Russian Government/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В кабмине сообщили, что изменения наступят уже в 2022 году

Практически три миллиона россиян cмогут рассчитывать в 2022 году на повышение зарплат. Причиной тому станет ожидаемое повышение МРОТ до 13,6 тыс. рублей, о чем заявил сегодня, 21 сентября, глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Известно, что в правительстве проходит заседание по рассмотрению законопроекта о повышении минимального размера оплаты труда. Как указал премьер, за счет такого решения практически 3 миллиона россиян могут рассчитывать на повышение уровня заработной платы.

Показатели рынка труда в Российской Федерации, сообщил глава правительства, смогли вернуться к доковидным показателям. Потребительский спрос растет. Власти ожидают в 2021 году роста ВВП на уровне 4,2%. Рынок труда восстанавливается, что оказывает положительное воздействие на экономику.

Мишустин также сообщил, что с 2022 года выплаты в виде пенсий, единовременной поддержки и пособий будут производиться в беззаявительном порядке в электронном виде. По словам премьера, обязательная передача сведений работодателю будет отменена – власти упразднили массу процедур в виде сбора необходимых справок, документов и ожиданий в очередях.

Ранее в Совете Федерации оценили идею о предоставлении дополнительных пособий для овдовевших россиян пенсионного возраста. Сенатор Валерий Рязанский отметил, что идея весьма благородна, однако законопроект достаточно сырой, и вряд ли сможет пройти чтения в законодательных органах власти. Авторам стоит провести детальный анализ и рассчитать средства, которые необходимы для реализации новой инициативы.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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