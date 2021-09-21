Названа сумма расходов на инаугурацию президента в 2024 году

Кабмин решил увеличить затраты

Расходы на инаугурацию президента Российской Федерации в 2024 году составят 53,6 миллиона рублей. Об этом следует из проекта трехлетнего бюджета.

Вместе с тем правительство решило увеличить бюджетные ассигнования на 426,7 миллиона рублей, которые пойдут на оплату труда в связи с индексацией в 2024 году.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил, что благодаря повышению МРОТ до 13,6 тысячи рублей в стране на повышение уровня заработной платы могут рассчитывать до трех миллионов граждан уже в 2022 году.

Источник: Kremlim Pool ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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