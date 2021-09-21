Эксперт: за большую защищенность итогов голосования приходится платить временем или ресурсами

Эксперт: за большую защищенность итогов голосования приходится платить временем или ресурсами
Фото: pixabay.com
По оценке ИТ-специалистов, система ДЭГ готова к масштабированию

Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Госдуму доказала, что готова к более широкому применению, несмотря на задержку обработки данных из-за функции "отложенное решение".  К такому мнению склоняются эксперты в области IT-технологий.

"Система электронного голосования на настоящий момент – эффективная, готовая к широкомасштабному использованию, то есть к выводу на уровень голосования по выборам сотрудников, например, федеральных органов, президентов",

– высказался в эфире "Москва 24" директор Центра технологий распределенных реестров СПбГУ Максим Рукинов.

Как пояснил исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев, отсутствие быстрого результата по ДЭГ обусловлено технологиями, которые обеспечивали безопасность, прозрачность и анонимность электронного голосования.

"В самом названии блокчейн, или технологии распределенных реестров есть ответ: информация распределена. Она не в одном месте находится, а в нескольких местах, и любые изменения должны быть внесены сразу во все места хранения, должны быть согласованы между собой, взаимоувязаны. (…) Это новая технология, высокозащищенная. За большую защищенность нужно платить временем, ресурсами и т.д", – подчеркнул эксперт.

К тому же разработчики столкнулись с неожиданностью: предполагалось, что функцией "отложенного решения" воспользуются 1-3% избирателей, а переголосовать захотели более 15%, тогда как учитываться должен только последний голос.

"Для проверки исторических данных, а тем более полной проверки всей цепочки блоков, требуется много времени, что можно видеть и на публичных сетях вроде Bitcoin и Etherium. А при доработках криптографических функций системы будут дополнительные накладные расходы", – пояснила в интервью "Ленте" гендиректор компании-разработчика блокчейн решений XDSOFT Любовь Красюк.

Ранее руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов пояснил, с чем связана задержка выдачи результатов онлайн-голосования, и предложил всем желающим самим проверить корректность итоговых цифр.

Выборы в Госдуму проходили в РФ 17-19 сентября. Явка по всей стране составила 51,68". При этом явка электронных избирателей оказалась рекордной.

Источник: Москва24 ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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